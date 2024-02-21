В Ижевске презентовали книгу «Пистолеты ижевских оружейников»
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Во вторник, 20 февраля, в Ижевске презентовали книгу «Пистолеты ижевских оружейников», сообщает udm-info.ru.
Книга об истории пистолетного производства была опубликована ранее. Теперь же презентовали переизданное издание. Ижевск всегда славился городом, в котором были произведены различные модели популярного оружия.
В переизданное издание добавили:
- новый раздел о «Конструкторские разработки на основе базового пистолета»;
- фотографии конструкторов;
- фотографии работников ижевского механического завода;
- яркие и реалистичные иллюстрации орудий.
Для подготовки нового раздела использовали материалы, взятые из фондов музея.
Ранее редакция Udm-info рассказывала об истории создания винтовки Бердана, которая появилась не без участия американских разработчиков. Теме оружейного потенциала посвящено многое в Ижевске, ведь в городе функционируют несколько предприятий по изготовлению оружия.
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