Во вторник, 20 февраля, в Ижевске презентовали книгу «Пистолеты ижевских оружейников», сообщает udm-info.ru .

Книга об истории пистолетного производства была опубликована ранее. Теперь же презентовали переизданное издание. Ижевск всегда славился городом, в котором были произведены различные модели популярного оружия.

В переизданное издание добавили:

новый раздел о «Конструкторские разработки на основе базового пистолета»;

фотографии конструкторов;

фотографии работников ижевского механического завода;

яркие и реалистичные иллюстрации орудий.

Для подготовки нового раздела использовали материалы, взятые из фондов музея.

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