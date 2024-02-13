В Ижевске жители могут позволить себе 11 раз в месяц сходить на свидание

Выгода обусловлена тем, что в ресторанах и кафе города приемлемые цены. Если сравнивать среднестатистическую заработную плату жителя Ижевска и стоимость меню в точках питания, выходит что в месяц мужчина может позволить себе 11 раз пригласить девушку на свидание. Эксперты учитывали не только стоимость еды, но и цветов.

Для одного свидания необходимо выделить из бюджета 4259 рублей. Это среднестатистическая стоимость. Конечно, можно выбрать более престижный ресторан или заказать эксклюзивный букет, тогда и стоимость вырастит.

Анализ 2ГИС провел в преддверии Дня святого Валентина, который наступит 14 февраля. Дискуссии относительно того, стоит ли в России отмечать западный праздник, ведутся давно. Те, кто не видит ничего зазорного в том, чтобы напомнить о своей любви, озабочены поиском подарка.

Ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» способы экономии на подарках.