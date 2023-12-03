В кафе Москвы произошло возгорание - прокуратура

В московском кафе, расположенном в северно-восточной части города по улице Космонавтов, произошло возгорание. Информация опубликована в интернет- мессенджере столичной прокуратуры.

Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования. На данный момент специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу, по итогам которой будет названа официальная причина возгорания.

Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия находился корреспондент «Звезды». Он сообщил, что горело одноэтажное здание кафе, расположенное недалеко от станции метро ВДНХ. В 12:05 по московскому времени удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В период с 30 ноября по 1 декабря в России горело два рынка. 30 ноября возгорание зафиксировали на территории ростовского рынка «Теремок». Продавцы и предприниматели старались пройти к своим торговым точкам, невзирая на пламя огня, чтобы спасти товар. Ликвидировать возгорание удалось только утром следующего дня. 1 декабря поступила информация о пожаре на московском рынке «Садовод». Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео. Местные бизнесмены также пытались спасти свой товар.