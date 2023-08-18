В Казани пока один район накрывает мощный ливень с градом, в других светит солнце

Погода в Казани удивляет. В одном из районов города жители стали свидетелями сильного ливня. Одновременно с этим в других районах светит солнце и ничего не предвещает бурю, сообщает inkazan.ru .

В Казани в микрорайоне «Салават Купере» в пятницу, 18 августа, начался ливень. Дождевые потоки стекают по улицам. Люди пугались каждому грохоту в небе. Все вокруг озаряла молния. Усилился ветер. Местные жители публиковали в социальных сетях фото, на котором видно град. Люди стояли на балконах и снимали на видео, как асфальт заполняют лужи. Парадоксально то, что в это же время в других районах города было солнечно и тепло.

Лето 2023 года удивляет многих жителей России своей непредсказуемостью. В Татарстане из-за урагана пострадало 26 детских лагерей. В Ростовской области зафиксировано несколько случаев гибели людей из-за стихии. Так, в Ростове погибла учительница английского языка, а 85-летняя жительница другого населенного пункта региона упала в ливневый коллектор. Женщину практически засосало в коллектор.