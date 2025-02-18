В Кемерове на один день заработают аттракционы

В Парке Чудес Кемерова на один день заработают аттракционы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу парка.

В парке проинформировали, что 2 марта в честь празднования Масленицы посетителей будут радовать аттракционы и игровые автоматы. На территории также будут функционировать зоны обогрева «финские свечи». Кроме того, гости всегда смогут согреться горячим чаем. В парке также отметили, что для гостей организуют традиционные для Масленицы гуляния: конкурсы, соревнования, сжигание чучела. Победителей наградят подарками. Гостей также угостят блинами.

В 2025 году масленичная неделя начнется с понедельника, 24 февраля. Некоторые россияне на протяжении недели будет печь блины. В частности, в Московской области рассчитали индекс традиционного для праздника блюда. В воскресенье, 2 марта, во многих регионах состоится масштабное празднование с народными гуляниями.

Ранее сообщалось, что самое высокое в России чучело Масленицы сожгут на фестивале в «Горках Ленинских».