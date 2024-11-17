В Кремле поделились подробностями разговора Шольца с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился подробностями недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Журналист ВГТРК Павел Зарубин задал различные вопросы Пескову, фрагменты ответов которых размещены в его телеграм-канале.

Спикер рассказал, что разговор проходил на русском языке. Напомним, российский лидер владеет немецким.

«На русском, конечно, через переводчика», — отметил пресс-секретарь, отвечая на вопросы в рамках передачи «Москва. Кремль. Путин».

Журналист предложил Дмитрию Пескову оценить тональность разговора, который между лидерами состоялся впервые с 2022 года. Пресс-секретарь президента считает ее нейтральной. Разговор прошел в деловом формате. Песков предположил, что в настоящее время политическая ситуация складывается таким образом, что лидеры некоторых стран могут осознавать важность налаживания диалога и возобновление прежних контактов, сообщил ТАСС.

«Это в данном случае может только приветствоваться», — подчеркнул Песков.

Спикер напомнил, что президент России Путин неоднократно сообщал, что Кремль готов к диалогу и частичному возобновлению отношений. В ходе разговора лидеры стран, в частности, детально обсудили конфликт на Украине: причины возникновения, текущее положение дел и дальнейшее возможное развитие событий.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал требование России, которое может помешать новоизбранному президенту США Трампу выполнить предвыборные обещания.