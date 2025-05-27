В Кузбассе предложили снять фильм о путешествиях динозавра и сына шахтера
В Кузбассе хотят снять семейный фильм о динозавре стоимостью 490 млн руб.
Фото: [медиасток.рф]
На первом форуме креативных индустрий Кузбасса обсудили перспективу съемок фильма, который прославит регион, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Создатели новой экономики Кузбасса встретились на форуме с губернатором региона в понедельник, 26 мая. Участники пришли к мнению, что фильмы могут сделать регион узнаваемым по всему миру. Актер и продюсер Антон Пампушный представил проект «Последний из динозавров». Он раскрыл сюжет фильма. Действия происходят в Кемерово. По задумке автора, сын шахтера и геолога найдет окаменелое яйцо, из которого вылупится динозавр. Так начнется история, наполненная путешествиями и новыми открытиями. На съемки планируют потратить 490 млн руб.
«Как мы вернем эти инвестиции?» — звучали вопросы из зала.
По информации издания, губернатор также уточнил, как фильм сможет окупить себя. Создатель фильма уверен, что популярность киноленты привлечет внимание россиян к Кузбассу. Люди начнут чаще посещать регион. Кроме того, можно создать серию игрушек в виде динозавра из фильма. По мнению режиссера, регион получит прибыль от демонстрации киноленты на разных онлайн-платформах. В фонде кино положительно оценили идею создания семейного фильма. Теперь предстоит получить одобрение от региона.
Ранее гендиректор «Мосфильма» рассказал, когда придет подходящее время для съемок кино о Путине.