В Кузбассе предложили снять фильм о путешествиях динозавра и сына шахтера

Создатели новой экономики Кузбасса встретились на форуме с губернатором региона в понедельник, 26 мая. Участники пришли к мнению, что фильмы могут сделать регион узнаваемым по всему миру. Актер и продюсер Антон Пампушный представил проект «Последний из динозавров». Он раскрыл сюжет фильма. Действия происходят в Кемерово. По задумке автора, сын шахтера и геолога найдет окаменелое яйцо, из которого вылупится динозавр. Так начнется история, наполненная путешествиями и новыми открытиями. На съемки планируют потратить 490 млн руб.

«Как мы вернем эти инвестиции?» — звучали вопросы из зала.

По информации издания, губернатор также уточнил, как фильм сможет окупить себя. Создатель фильма уверен, что популярность киноленты привлечет внимание россиян к Кузбассу. Люди начнут чаще посещать регион. Кроме того, можно создать серию игрушек в виде динозавра из фильма. По мнению режиссера, регион получит прибыль от демонстрации киноленты на разных онлайн-платформах. В фонде кино положительно оценили идею создания семейного фильма. Теперь предстоит получить одобрение от региона.

Ранее гендиректор «Мосфильма» рассказал, когда придет подходящее время для съемок кино о Путине.