В квартиру жителя Уфы через канализационную трубу проникла куница

Во вторник, 17 октября, к сотрудникам поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы обратился за помощью местный житель, сообщает mkset.ru . В его квартиру проник неизвестный зверек.

Мужчины вернулся с работы вечером и обратил внимание на беспорядок в ванной комнате: шторка была разорвана, все баночки с гелями и шампунями разбросаны. Из угла доносилось рычание и странные звуки, но животное видно не было.

Сотрудники поисково-спасательного отряда выяснили, что в квартире оказалась куница. Предположительно, она проникла в ванную комнату мужчины через канализационную трубу. Зверек испугался и забился за пластик, который был зашит. Куницу вытащили, отвезли в лес и выпустили на волю. Мужчине теперь придется делать ремонт.

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