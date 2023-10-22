В Москве в понедельник ожидается потепление, несмотря на выпавший первый снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС , какая погода ожидается в Москве в понедельник, 23 октября.

Ожидается потепление, но горожане не смогут это ощутить. Воздух прогреется до 8 – 10 градусов, но дождь и ветер не позволят москвичам ощутить потепление. Ночь также будет теплой (3 – 5 градусов).

Прогнозируется, что может выпасть около 27% месячной нормы осадков. Причина – пониженное атмосферное давление.

«Понедельник будет очень теплым и дождливым. Ночью ожидается плюс 3-5 градусов, а днем - 8-10 градусов. Но помимо дождей будут порывы ветра до 15 м/с, так что москвичам не удастся ощутить удовольствие от этого потепления», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что в воскресенье, 22 октября, в Москве выпадет первый снег, пишет агентство «РИА Новости». Прогноз оказался достоверным.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал агентству «РИА Новости» о погоде на воскресенье, 22 октября. Жители Московского региона будут наблюдать хмурое небо. В некоторых населенных пунктах пройдут кратковременные осадки. Аналогично и в Москве: облачно и небольшие осадки. В регионе пройдет юго-восточный ветер. Зафиксировано падение атмосферного давления.

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северо-западной периферии антициклона, из-за чего небо продолжит хмуриться, кое-где не обойдется без небольших осадков при температурном фоне немного ниже положенной климатической нормы. В Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области ноль - плюс 5», - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Ухудшение погоды негативно влияет на настроение людей. У некоторых начинает развиваться депрессия. Психологи рекомендуют в таком случае акцентировать внимание на природной красоте. Например, на том, как кружатся в танце осенние листья или каким разноцветным становится мир. Врач общей практики Мария Беляева рассказала корреспонденту издания «Подмосковье сегодня», что бороться с депрессией можно небольшими дозами алкоголя. Совет подходит исключительно совершеннолетним людям.

Справиться с депрессией также помогает спорт. Проблема новичков в том, что они быстро бросают занятия. Фитнес-тренер Сердар Каррыев поделился эффективными рекомендациями, как начать занятия так, чтобы в будущем тренироваться длительное время. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».