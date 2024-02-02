В Нижегородской области без воды остались более 4,7 тыс человек

В Заволжье Нижегородской области произошла авария, сообщает newsnn.ru . На трубопроводе, диаметр которого 350 мм, произошла утечка воды.

Из-за аварии без воды остались более 4,7 тысячи жителей населенного пункта. Источник в экстренных службах рассказал редакции NewsNN, что ремонтные работы уже начались. Коммунальщикам пришлось отключить абонентов от водоснабжения. В зону обслуживания вошли 20 многоэтажных домов, в которых теперь нет воды. В домах проживают 4722 человека.

Воду перекрыли и для нескольких социальных объектов: детский сад и школа. Коммунальщики обещают, что к вечеру 2 февраля аварию устранят, а водоснабжение отключенных объектов восстановят.

Ранее мы сообщали, что главе Советского района в ХМАО Евгению Буренкову жители вручили ключ для устранения аварий на теплосети. Таким способом они продемонстрировали свое негодование по поводу частых аварий в районе. Подарок золотого цвета передал депутат местной думы Сергей Яковкин.

Ранее мы также сообщали, что источник загрязнения реки в Домодедово поручили ликвидировать.