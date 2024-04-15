В Нижегородской области еще один мост ушел под воду

По состоянию на 14 апреля вода превышала уровень моста на пять сантиметров. Мост затопило из-за разлива реки Кстово. На данный момент необходимости в эвакуации населения нет. За ситуацией наблюдают сотрудники специальных служб. Низководный мост уже внесен в перечень опасных объектов региона. Этот мост стал одиннадцатым в регионе, который ушел под воду из-за паводка.

В ночь на 14 апреля в центре Нижнего Новгорода произошло ЧП: в реке мог утонуть мужчина, если бы его своевременно не спасли. Пострадавшего доставили в больницу. Его личность на данный момент не установлена. К делу подключились сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области началась массовая эвакуация из-за мощных паводков. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что те неравнодушные жители России, которые помогают соотечественникам пережить негативные последствия паводка, — это и есть современная элита страны.