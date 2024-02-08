В Нижнем Тагиле началось строительство водной станции «Южная»

Первый этап работы, связанный с подготовкой документации, завершен: специалисты провели экспертизы и исследования в Черноисточинском водохранилище, зафиксировали полученные данные. Это позволило определить схему очистки и установить, сколько техники потребуется для реализации проекта.

Предполагается, что на работы потребуется потратить более семи миллиардов рублей. Планируется, что работы будут завершены через 32 месяца после начала строительства.

Применение современных технологий позволит наблюдать за технологией водной очистки и мониторить в дальнейшем состояние установленных систем.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области реализуется проект «Плавучий университет Волжского бассейна», в рамках которого биологи, гидрофизики, географы и экологи следят за состоянием вод в регионе.

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