В ночь на 19 мая кузбассовцы будут вызывать злых духов и призраков

«Ночь музеев» запланирована на 19 и 20 мая. Сотрудники кузбасского музея-заповедника предлагают принять участие в поисках духов и призраков, причем как добрых, так и злых. Мероприятие начнется после заката солнца и завершится в полночь. Участникам обещают, что они смогут встретить лешего с ауками.

Сотрудники приглашают желающих пройтись по лесной тропе. С собой достаточно взять только фонарики. По дороге им гарантированно встретятся волшебные существа, которые известны из восточнославянской, шорской, мансийской и западно-татарской мифологии.

«На темной лесной тропе гости увидят <> бога подземного мира Куль-Отыр, злого духа Узюта, таинственную «мать воды» Су Анас, седьмого сына Нуми-Торума Мир-Сусне-Хум, шамана Кама и призрака Стеньки Круглика – основателя Сибирского острога», — сообщает пресс-служба музея.

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