В офисе Зеленского допустили его поездку на похороны папы Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на похороны папы римского Франциска, сообщил РБК со ссылкой на несколько украинских изданий.

По данным издания, официального подтверждения информации о посещении украинского президента похорон папы римского нет. Данными располагают различные источники. Владимир Зеленский опубликовал пост после появления информации о смерти папы римского. Он написал, что 266-й предстоятель Римско-католической церкви молился за Украину и ее граждан. Он выразил слова соболезнования католикам и христианам, которые получали духовную поддержку от папы.

Похороны состоятся в субботу, 26 апреля, сообщил Reuters. По информации ANSA, тело священнослужителя уложили в гроб в красной ризе, белой митре и в паллии. В руки папы вложены четки. Его положили в часовне Дома святой Марты. С 23 апреля начнется церемония прощания.

В последнее время папа болел. Первое время он не появлялся перед публикой, что становилось причиной распространения многих предположений. Например, что смерть папы скрывается. Позже появилась первая фотография, сделанная в больнице. Папа молился.

Ранее сообщалось, как Зеленский отреагировал на смерть папы римского Франциска.