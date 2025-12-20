В окружении артиста Лобоцкого назвали причину его смерти

Народный артист России Анатолий Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет после долгой и тяжелой борьбы с болезнью, сообщил ТАСС.

Народный артист умер в субботу, 20 декабря. Как рассказали агентству представители близкого круга актера, его кончина не была внезапной, а стала печальным итогом продолжительного недуга.

«Просто болезнь победила», — сказал собеседник агентства.

Анатолий Лобоцкий начал свою службу в театре имени Маяковского в 1985 году, присоединившись к труппе сразу по окончании ГИТИСа, сообщил Интерфакс.

В театре подчеркнули, что Лобоцкий был актером исключительной глубины и обаяния, сочетавшим яркую внешность, мощную харизму, темперамент и тонкое чувство юмора. На протяжении десятилетий он оставался одной из центральных фигур в труппе «Маяковки», и каждая его новая работа становилась значимым событием. По словам коллег, он не просто играл, а полностью проживал судьбы своих персонажей, скрупулезно выстраивая их психологические портреты до мельчайших деталей.

