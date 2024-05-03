В Пермском крае вечером 2 мая выпал снег

На кадрах видно, как идет снег. Небольшим слоем уже лег на землю. Специалисты проекта «Метеоролог и я» зафиксировали выпавший снег, что для начала мая — редкость. Синоптики предупреждали, что холодная погода установится в регионе с начала мая до середины месяца. Непосредственно в Перми снег выпадал в последний раз 24 апреля. Он пролежал недолго и растаял.

Россияне ждут мая с нетерпением, ведь в большей части страны начинается теплая весна. В начале мая есть много поводов для того, чтобы выехать на природу, прогуляться по паркам или посетить какое-либо заведение на летней террасе. Важно помнить о правилах безопасности в дни массовых гуляний. Напомним, что в 60 тысяч рублей может обойтись шашлык, приготовленный в непредназначенном для этого месте на природе в Подмосковье.

Ранее сообщали, что до конца текущей недели в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки.