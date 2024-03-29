В Польше подняли в небо авиацию из-за активности РФ

ВС Польши заявили о намерении России при помощи дальней авиации поражать объекты, расположенные на территории Украины. В связи с данным обстоятельством, ВС Польши подняли в небо самолеты с целью контроля ситуации в воздушном пространстве, сообщили РИА Новости .

В небо подняты также самолеты союзников Польши. Жителей предупредили, что они могут испытывать дискомфорт из-за повышенного шума. ВС намерены мониторить ситуацию, чтобы российские ракеты не пересекли воздушное пространство. В противном случае будут применены ответные действия.

По всей территории Украины воздушная тревога была объявлена утром 29 марта в 06:00.

ВС Польши не в первый раз заявляют о необходимости контроля воздушного пространства во время объявления воздушной тревоги на Украине. Ранее СМИ сообщали, что в марте ракета РФ залетела на территорию республики и пробыла там 39 секунд. Официально Минобороны РФ информацию не подтвердили.

Ранее военкор издания «Украина.ру» Василий Ткач высказал мнение, что Украина готовится к открытию нового фронта на границе с РФ.