В посольствах Израиля по всему миру усилят меры безопасности

После убийства дипломатов у еврейского музея в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что меры безопасности в посольствах страны будут усилены по всему миру, сообщил РЕН ТВ.

Убийство произошло на территории США. Лозунги, которые, предположительно, выкрикивал стрелок, говорят о политической мотивированности преступника. Глава МИД Израиля уверен, что происшедшее убийство можно назвать терактом. По его словам, израильская сторона не поддастся террору. Иерусалим сотрудничает с Вашингтоном, чтобы детально разобраться в преступлении.

Поданным РЕН ТВ, США также отреагировали на инцидент. Так, госсекретарь Рубио на странице в соцсети Х назвал происшедшее антисемитским насилием. Он проинформировал, что американская сторона предпримет необходимые меры для установления личности всех виновных и привлечения их к ответственности. Сообщается, что подозреваемый в стрельбе задержан.

В канцелярии председателя правительства Израиля заявили, что Нетаньяху также относится к преступлению как к убийству по антисемитским соображениям, сообщило РИА Новости. Он потрясен ужасными событиями и соболезнует семьям молодых погибших.

«Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними нужно бороться до самого конца», — заявил премьер, слова которого распространила канцелярия.

Ранее стало известно об иссякающем терпении Трампа в отношении Нетаньяху.