В Псковской области женщину, чьих детей нашли задушенными, заключили под стражу

В убийстве троих детей, которые были найдены задушенными в Псковской области, подозревают их мать. Женщину заключили под стражу, сообщает агентство « РИА Новости ». Следственные органы СК России по Псковской области предъявили ей обвинение.

Информация о том, что в частном доме и в квартире в городе Великие Луки были найдены трупы детей разного возраста, появилась 24 ноября. Согласно версии следствия, детей убила их мать.

Она задушила двух сыновей 2019 и 2023 годов рождения. Инцидент произошел в период с августа по ноябрь 2023 года в частном доме, где проживала семья. Трупы женщина оставила в доме, а сама вместе с другими двумя детьми переехала в квартиру. По неизвестным на данный момент причинам в квартире женщина убила свою восьмилетнюю дочь.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», - сообщили следственные органы СК России по Псковской области

34-летней жительнице Псковской области предъявлено обвинение в убийстве. Она будет находиться под стражей на время расследования.

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