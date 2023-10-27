«Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ», - рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер

Эксперт отметил, что подобная тенденция стала возможной благодаря современным средствам ПВО, которыми обладает российская армия. Ежедневно военные РФ сбивают самолеты ВСУ. Только он поднимается в воздух, по нем работает ПВО. И такая ситуация происходит ежедневно и не один раз за сутки.

Авиация Украины разбита, что дает России преимущество в зоне СВО. В сложившихся условиях Россия может успешно идти в атаку.

Эксперт также комментировал конфликт между Израилем и Палестиной. Экс-разведчик США считает, что Израиль должен инициировать проведение переговоров с палестинской стороной, но без участия посреднических стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл стратегию Запада, когда Россия объявила о начале СВО. Предполагалось, что украинцы будут гибнуть, но сражаться. Страны Запада в свою очередь будут оказывать финансовую поддержку. В итоге ВСУ одержит победу, а президент России Владимир Путин будет вынужден покинуть занимаемый пост. В итоге все пошло не по плану, считает Орбан.