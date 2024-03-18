В РФ разработали станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — рассказала РИА Новости директор по развитию научно-производственного объединения «Кайсант» Алена Баландина.

Главная задача купольной станции — обеспечить защиту бронетехники и автотранспорта от атак дронов. Устройство весит около двух килограммов, что позволяет его легко и быстро устанавливать на транспорт: танки, БМП, автомобили. Визуально напоминает чемоданчик.

Спикер пояснила, что беспилотники могут находиться в разных частотах: 800, 900, 2400 и 5800 мегагерц. Разработанная купольная станция подавляет БПЛА противника, движущиеся на 800 и 900 мегагерцах. В ближайшее время появятся модернизированные приборы, которые будут улавливать дополнительные частоты — 2400 и 5800 мегагерц.

Предприятие получило первую заявку на серийное производство К-1000 от правительства Москвы. В планах — передача устройств в зону СВО. Переговоры уже ведутся.

В последние дни украинские военные активизировали атаки беспилотниками по мирным городам России. Ранее политолог Марат Баширов пояснил, как подобные нападения связаны с президентскими выборами в РФ.

Напомним, выборы проходили в период с 15 по 17 марта. Кандидатами стали четыре политика. Голосовать можно было одним из удобных способов: лично на избирательном участке, онлайн, дома. Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала промежуточные итоги выборов.