В Ростове термометр на солнце показал 88 градусов

Пользователь социальной сети из Ростовской области положил на бетонную поверхность электронный градусник, который зафиксировал 88 градусов тепла. Жители региона активно обсуждают в сети, как им сложно переживать столь жаркую погоду, сообщает rostovgazeta.ru .

В ростовском телеграм-канале один из подписчиков задался вопросом, если в природе все устроено рационально, то для какой цели в последнее время во многих уголках мира фиксируют аномальную жару. Другие пользователи не рассуждают о причинах, а просто делятся своими эмоциями.

Так, один подписчик написал, что на улице чувствует себя словно в сауне. Достаточно минуты пребывания на свежем воздухе, как тело мгновенно потеет. Другой сравнил себя с жареной картошкой. Один ростовчанин написал, что чуть не потерял сознание на улице.

Ранее мы сообщали, что специалист Светлана Назарова рассказала о способах сохранения здорового сна в жару, а врач-диетолог Нурия Дианова поделилась правилами питания в период зноя. Категорически рекомендовано отказаться от употребления спиртных напитков.