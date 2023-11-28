В шампуне и пасте: Гражданин КНР пытался вывести из РФ золото

При пересечении границы между Россией и Китаем у гражданина КНР были обнаружены примеси золота в чехле мобильного телефона, в шампуне, зубной пасте и креме, сообщает transsibinfo.com .

Таможенники заподозрили, что найденная примесь - это золотой песок и отправили ее на экспертизу. Лабораторный анализ подтвердил их опасения. Гражданин КНР пытался вывезти из России 185 граммов золота.

На допросе он признался, что понимал неправомерность своих действий. С целью конфиденциальности он и перемешал золотой песок с разными косметическими средствами. Инцидент произошел в пункте пропуска Благовещенск.

Обнаружить примеси золота удалось во время сканирования багажа. Кроме золота, в примеси было обнаружено серебро. Стоимость драгоценных металлов превышает один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело в связи с контрабандой драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Ранее сообщали, что на Украину доставлено скифское золото. Эксперты уверены, что золото до 2014 года находилось в музеях Крыма, но Украина незаконно вывезла их, пользуясь неразберихой в стране.