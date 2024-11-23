В СК назвали причину невыплаты зарплаты 382 работникам угольной организации

В субботу, 23 ноября, Центральный районный суд г. Кемерово избрал владельцу угольного предприятия меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 20 января 2025 года, сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу. Следствие предполагает, что задержанный и директор предприятия не выплачивали заработную плату сотрудникам в период с ноября 2023 года по июль 2024 года. В итоге сумма задолженности достигла 65 млн руб.

Кроме того, следствие считает, что предприятие заключило контракт с компанией, в рамках которого продавало ей уголь по заниженной цене. Это и стало причиной отсутствия необходимых средств для выплаты зарплаты.

«Помимо этого, в тот же период осуществляли поставки угля контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло причинение ущерба организации на сумму более 54 млн рублей и, как следствие, невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых», — говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Сибдепо, следователи прилагают все усилия для того, чтобы не просто определить виновного, но и найти способ выплаты заработной платы пострадавшим людям. В квартире задержанного провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли все документы (печатные и электронные) для подтверждения или опровержения своих предположений.

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