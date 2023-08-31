В Ставропольском крае в ДТП из-за усталости одного из водителей пострадали три человека

В ночь с 30 на 31 августа в Ставропольском крае произошло ДТП, сообщает newstracker.ru .

По предварительной версии водитель автомобиля «Нива» не соблюдал дистанцию и врезался в машину, которая ехала впереди. Автотранспортным средством управлял 47-летний мужчина.. Предполагается, что длительное время он находился за рулем и не отдыхал.

«Это снизило реакцию и спровоцировало усталость. За последние два года водитель к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, был ли трезв — покажут результаты экспертизы», — сообщили в управлении УГИБДД

В итоге водитель и двое пассажиров, с которым он ехал, оказались в реанимации. Медики оценивают состояние поступивших пациентов как тяжелое. Все трое – жители Краснодарского края. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все причины аварии.

За последние сутки в разных регионах России зафиксировано много ДТП с летальным исходом. Так, на федеральной трассе Саратов — Волгоград вследствие ДТП с участием автобуса и фуры погиб один человек. Семь пострадавших, в числе которых двое детей, госпитализированы.

Погибшие есть и в Хабаровском крае. Четверо человек находились в разных автомобилях, но никому не удалось выжить. Один пассажир госпитализирован. Инцидент произошел на трассе Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск.