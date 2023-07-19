В Тюмени в одной части города ливень и подтопленная набережная, в другой – солнце

Megatyumen.ru рассказывает, что в Тюмени в одной части города шел ливень и град, слышались звуки грома, в то время как в другой – был полный штиль. Местные жители удивлены, как в разных районах одного населенного пункта может быть настолько противоречивая погода. Люди выкладывают видео и фото в социальные сети, активно комментируя.

В районе, где сильный ливень и град, уже известно о последствиях непогоды: упали ветки деревьев, прорвалась ростовая кукла, набережную подтопило. Усложнилось передвижение автомобилистов. Но тюменцы не теряют оптимистического настроя. Некоторые танцуют, другие преодолевают лужи на велосипедах.

Издание отмечает, что синоптики предупреждали о таких подобных погодных условиях. Обещали солнечную погоду в одном районе, а дожди в другом. В июле погодные условия в Тюмени не самые благоприятные. Синоптики ожидали рекордного повышения температуры и знойной жары. В этом же месяце на территории Тюменской области выпал град, размер которого соизмерим с большим куриным яйцом. Были повреждены автомобили и домостроения.