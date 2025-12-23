«В цепочке всегда есть слабые звенья»: экономист пояснил причины массовых предновогодних увольнений

Ранее стало известно, что тюменцев массово заставляют увольняться по собственному желанию. Выяснилось, что проблема актуальна и для других регионов. Так, в региональном управлении по труду и занятости проинформировали, что в Нижегородской области девять предприятий до конца 2025 года планируют сокращения. В других компаниях сотрудников оповестили о сокращенном рабочем дне или простое.

Эксперт высказал мнение, что руководители могли надеяться на временный кризис. Однако ставка для бизнеса не снижается. Как следствие, некоторые предприятия и компании дальше работать не могут. В зоне риска оказались те, кто сотрудничает с одним крупным заказчиком и не имеет оборонных заказов.

«До какого-то времени люди рассчитывали на то, что получится перекредитоваться, но уже эта история заканчивается. Некоторые компании отказались от планов развития производства. И те, кто с ними связан, по цепочке стали испытывать ряд негативных последствий. А в цепочке всегда есть слабые звенья», — объяснил эксперт.

По мнению эксперта, резкого экономического обвала в ближайшей перспективе не предвидится, однако столь же маловероятно и стремительное восстановление. Пока сохраняется высокая стоимость заемных средств, компании будут сокращать рабочий день, уходить в простой или увольнять сотрудников.

