В Удмуртии на фоне критики населения не применили более низкий коэффициент за электроэнергию

Активист Модлей рассказал, что житель Ленинского района Ижевска в январе 2025 года получил квитанцию за электроэнергию, сумма в которой была увеличена на 49% по сравнению с декабрем 2024 года. Причина — рост тарифов. Житель потребил 1828 кВт. По тарифам, актуальным для 2024 года, он бы заплатил более 9 тыс. руб. Но в январе мужчине пришлось платить более 13 тыс. руб.

«В связи с увеличением платежей на 49% житель отказался от включения «теплых полов», — рассказал Udm-info активист.

По словам лидера движения «Татар базар», житель Ижевска обратился в «Энергосбыт Плюс». Представители компании сочувственно выслушали, но помочь ничем не смогли. Udm-info проанализировал комментарии жителей региона в разных источниках.

«Разберитесь с тарифами по электричеству. Ни один соседний регион норму не убрал. Заявления в «Энергосбыте» второй месяц рассмотреть не могут. Позор!» — написала главе Ижевска Дмитрию Чистякову на его странице во «ВКонтакте» одна из горожанок.

Как сообщалось ранее, до 1 марта регионы были обязаны пересчитать стоимость электричества в домах без газа. По данным издания, Удмуртия отказалась от участия в данной программе. Журналист отметил, что данное решение вызывает недоумение у тех граждан, которые вынуждены платить за предоставляемую услугу в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что югорчане просят отменить для жителей северных регионов диапазоны потребления электричества.