В Волгограде женщину осудили за убийство маленького сына

В Волгограде суд присяжных приговорил к 11 годам заключения 37-летнюю женщину, которая расправилась с собственным сыном. Об этом сообщается в телеграм-канале Дзержинского районного суда.

Преступление было совершено в августе 2022 года, когда пьяная фигурантка избила маленького ребенка, а помощь ему оказывать не стала. Медиков мальчику вызвал отец, вернувшийся домой. На протяжении двух месяцев врачи пытались помочь маленькому пациенту, но их усилия оказались тщетны.

А в ноябре при распитии алкоголя женщина вступила в конфликт и избила друга сожителя. Жертве она нанесла порядка 38 ударов руками и тупым предметом, которые оказались фатальными. Присяжные признали ответчицу виновной в гибели ребенка, но не мужчины. Обвиняемая получила 11 лет колонии общего режима. Вынесенный приговор не вступил в силу, а значит может быть обжалован.

Ранее сообщалось о том, что в Люберцах местный житель пытался расправиться с женой.