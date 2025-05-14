Ватикан предложил посредничество в мирных переговорах

Папа римский Лев XIV во время выступления перед представителями Восточных церквей заявил, что Ватикан может стать посредником в мирных переговорах, в том числе по Украине, сообщило издание Sky news.

Папа римский отметил, что в мире происходит много вооруженных конфликтов. Он призвал лидеров стран находить способы их мирного урегулирования. Понтифик заверил, что также приложить усилия для стабилизации ситуации и распространения мира.

«От Святой земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тиграя и Кавказа — сколько насилия», — сказал Лев.

По словам папы римского, Святой престол существует для того, чтобы лидеры конфликтующих стран имели возможность встретиться и урегулировать все проблемы, посмотрев друг другу в глаза. В своем первом обращении он также говорил о важности установления мира в конфликтующих странах. Сейчас Лев XIV снова призвал лидеров встречаться и вести переговоры, чтобы исполнилась мечта людей всей планеты — наступил мир.

Ранее сообщалось, что еще одна страна готова исполнить роль миротворца в украинском вопросе.