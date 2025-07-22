Верховный суд подтвердил информацию о смерти председателя Подносовой

В окружении судьи проинформировали, что председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни. Предположительно, кончина стала следствием продолжительной болезни.

В пресс-службе ВС РФ официально подтвердили, что сообщение о смерти соответствует действительности. В настоящее время ведомство не готово предоставить более конкретную информацию. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время вся необходимая информация будет опубликована на официальном сайте.

«Мы подтверждаем эту информацию. Пока без подробностей. Подробности будут позже на сайте», — заявили NEWS.ru в пресс-службе ВС РФ.

По информации издания, Ирина Подносова перешла в Верховный суд РФ после работы во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Юрист по образованию имела большой опыт работы в разных регионах РФ. За профессиональные достижения была награждена орденом Почета. Церемония награждения состоялась в 2022 году. В числе почетных наград — грамота президента Российской Федерации.

В пресс-службе судебной инстанции выразили слова соболезнования членам семьи Ирины Леонидовны, ее близким и друзьям.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни народный художник РСФСР Виктор Сафронов.