Ветеран ФСБ Ромачев предложил делать «медиабомбы» из допросов пленных «азовцев»

Офицер запаса ФСБ Роман Ромачев высказал мнение, что Армия России не имеет права опуститься до уровня «Азова»*, но реагировать на истязания российских пленных надо обязательно, пишет интернет-издание «Абзац».

Украинский батальон «Азов» опубликовал в Телеграм-канале видео, как члены запрещенной в РФ украинской террористической организации расстреляли российского пленного. Эксперт Роман Ромачев считает, что действовать также, как противник, ни в коем случае нельзя. Тогда на Украине будут этим пользоваться, сравнивая россиян с фашистами.

«Мы не должны ставить себя в одну линию с фашистами и нацистами, поэтому методы, которые применяют они, не можем использовать мы. Не надо падать ниже плинтуса, как упал наш противник. Надо всегда быть выше», — сказал Ромачев.

Эксперт уверен, что пленных «азовцев» надо брать в плен. Контрразведывательные органы должны провести работу и разобраться, какое преступление совершил украинский военный. Важно рассказать об этом людям.

«Нашим контрразведывательным органам необходимо делать из каждого пленного медиабомбу», — уверен эксперт.

Тема публичной казни волнует россиян, занимающих правительственные должности. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, как русский поэт Константин Симонов в 1942 году призывал соотечественников расправляться с фашистами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «азовцев» фашистами.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в православном храме Майкопа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.