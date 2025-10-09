Визит-центр и «зеленая» карта: министр Латышенко рассказала о нововведениях в Шерегеше

Министр проинформировала, что на территории горнолыжного курорта в нынешнем сезоне начнет работу визит-центр. Посетителям расскажут, какие подъемники открыты в день их приезда. Туристам сообщат, где расположены снегоходные трассы, какая инфраструктура доступна на курорте.

«Можно будет ознакомиться с макетом горы, потому что, знаете, наш курорт отличает то, что он состоит из нескольких секторов. И тем, кто у нас впервые бывает, не всегда просто сориентироваться», — пояснила министр Латышенко.

Министр сообщила, что собственники «зеленой» карты получат на банковский счет большой кешбэк за траты, сделанные на территории горнолыжного комплекса. В нынешнем сезоне в Шерегеше появились новые отели и сети известных ресторанов. Развлечения и удобства рассчитаны более чем на миллион людей за сезон. Ожидается, что нововведения привлекут еще больше туристов, чем в прошлые годы.

Министр проинформировала, что в день торжественного открытия для гостей проведут квест. Хороводы, маскарад в кокошниках, платках и шапках-ушанках, лепка снеговиков — все конкурсы пройдут в стиле старинных зимних забав.

