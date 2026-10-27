Атака беспилотников ВСУ на регионы России 27 октября 2026: хронология событий за ночь

В ночь на 27 октября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных Сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области, где при ударе FPV-дрона по автомобилю в Шебекино погибла женщина, еще три человека госпитализированы с осколочными ранениями. В Курской области ранен 43-летний мужчина при атаке дрона на частный дом. В Брянской области при ударе по автобусному предприятию в Новозыбкове ранен водитель, повреждены четыре автобуса.

Белгородская область: погибшая женщина и трое раненых

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Всего, по данным оперштаба, атакам подверглись два муниципалитета области.

Курская область: ранен 43-летний мужчина

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в мессенджере MAX, что в селе Нагольное Пристенского района вражеский БПЛА атаковал частный дом. Пострадал 43-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь на месте, принято решение о госпитализации в Курск. Также в ходе атаки поврежден автомобиль.

Брянская область: раненый водитель, повреждены автобусы

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в своем канале «Макс» о налете ВСУ на автобусное предприятие в Новозыбкове. Ранение получил 43-летний водитель предприятия, ему оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В ходе атаки были повреждены четыре автобуса, находившиеся на территории парка.

Кроме того, Ковальчук проинформировал о двоих раненых при обстреле из РСЗО в поселке Белая Березка Трубчевского района и пострадавшем при ударе БПЛА в Суземке. При атаках полностью разрушен один частный дом, повреждения получили еще несколько жилых строений.

Воронежская область: 113 сбитых дронов, отбой опасности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь и утро над областью сбили 113 беспилотников, причем 70 из них — непосредственно над Воронежем. В ночь на 27 октября объявлялась угроза непосредственного удара БПЛА по Воронежской агломерации, работали системы оповещения. Угроза была отменена во всех муниципалитетах региона в 01:09. Режим беспилотной опасности отменен в 06:19, он действовал почти девять часов.

Тульская область: один сбитый БПЛА, отбой опасности

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в канале на платформе MAX, что прошедшей ночью в период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Режим беспилотной опасности действовал почти семь часов — его объявили в 23:00 26 октября, а отменили в 06:21 27 октября.

Ростовская область: восстановлено электроснабжение после атаки

В Ростове восстановили электроснабжение в квартирах после атаки БПЛА. Обломки беспилотника повредили подстанцию, из-за чего электричество пропало в ЖК «Вестсайд» и домах на улицах Коблова и Волнистой. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении более 20 БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, информация о пострадавших на земле не поступала.

Запорожская область: раненый мирный житель

В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области мирный житель получил ранения в результате атаки дрона ВСУ. Пострадавшему оперативно оказана медицинская помощь. В результате ударов уничтожен гражданский автомобиль и повреждено остекление в многоквартирном доме.

Донецкая Народная Республика: атака на больницу в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали больничное учреждение в Куйбышевском районе города. Повреждены остекление и фасад медучреждения. Кроме того, в Ленинском районе пострадали два транспортных средства.

Ограничения в аэропортах

Росавиация на фоне ограничений в использовании воздушного пространства объявила в ночь на 27 октября приостановку полетов в аэропортах Сочи и Калуги. Также ограничения вводились в Геленджике. В московском аэропорту Внуково самолеты принимали и отправляли после разрешения соответствующих органов.