Во время атаки БПЛА закрыл собой мать: после лечения решится вопрос о награждении маленького героя

Пятилетний мальчик, который прикрыл мать от удара дрона ВСУ на пляже в Курской области, находится в состоянии тяжелой степени, сообщило интернет-издание «Абзац». О самочувствии ребенка рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

Омбудсмен Листопадова рассказала, что мама ребенка находится в шоковом состоянии. Ей и другим членам семьи необходима психологическая консультация. Мальчика в настоящее время доставляют в Москву в больницу Сперанского. Спикер рассказала, что будет следить за самочувствием ребенка. Подключен федеральный аппарат.

Уполномоченный по правам ребенка высказала мнение, что ребенка необходимо наградить за героизм. Листопадова также поставит на обсуждение вопрос о вручении мальчику подарка. Она уверена, что награждение состоится в обязательном порядке.

«Думаю, награда героя, конечно же, будет ждать. Я, как уполномоченный, приложу все усилия к этому. Думаю, это мы даже на устном уровне решим с руководством области», — сказала омбудсмен.

По информации издания, ребенок получил серьезные ожоги. Во время обстрела он находился на местном пляже в Курской области. Губернатор региона в своем телеграм-канал сообщил о троих погибших.

Ранее сообщалось, что рекордное число российских дронов атаковали Украину минувшей ночью.