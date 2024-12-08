Военкор Котенок: Дамаск пал без сопротивления

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале сообщил , что Дамаск не оказывал сопротивление вошедшим в город вооруженным представителям оппозиционной силы.

Согласно данным российского военкора, в настоящее время ключевые объекты инфраструктуры занимают вооруженные люди. Журналист уточнил, что речь идет о зданиях силовых структур, рейтинговых СМИ и учреждения пенитенциарной системы.

«Дамаск пал, не сопротивляясь», — написал военкор Юрий Котенок.

Военкор располагает информацией, что ранее опубликованная в СМИ информация относительно местоположения президента Сирии Башара Асада является достоверной. Он, действительно, покинул столицу.

Отметим, что ситуация в городе стала особенно напряженной утром 8 декабря. Представители оппозиции заявили, что они провели успешные штурмовые действия. В результате атаки установили контроль над тюрьмой, расположенной в Дамаске. Отбывавшие там наказание заключенные были освобождены.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил о готовности работать с любым правительством. Важное условие — его должен выбрать сирийский народ.

Ранее сообщалось, что Асад покинул Дамаск на грузовом самолете Ил-76 и направился в Москву.