Военнопленный «Азова»*: Командиры приказывали расстреливать мирных

Военнопленный Андрей Черняков рассказал журналистам, как он и бойцы из запрещенной в РФ организации «Азов»*, убивали местных жителей Мариуполя по приказу своих командиров, пишет агентство «РИА Новости».

Военнопленный уверяет, что длительной подготовки перед боями не было. Быстро обучились и были направлены зону СВО. Во время ведения активных военных действий в Мариуполе командир полка «Азов»* Денис Прокопенко дал приказ, расстреливать все транспортные средства, которые будут проезжать мимо занятого опорного пункта. Значение не имело, находились в машине или автобусе мирные или военные.

«Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый «бусик». Мы стреляли по этому «бусику», был ранен мужчина», - рассказал военнопленный Андрей Черняков

Военнопленный также рассказал, как командир Прокопенко изымал у владельцев их транспортные средства. Он лично стал свидетелем одного из таких случаев. Владельца убили, а его автобус забрали для нужд полка «Азов»*.

Также военнопленный Украины поделился мнением, почему считает, что пленных «Азова»* командование сначала обмануло, а потом бросило.

В настоящее время те бойцы «Азова»*, которых Россия передала Турции при условии невозвращения в зону СВО, уже снова выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Это подтвердил украинский представитель Национальной гвардии Украины.

* Запрещенная в России террористическая организация