Возле горящей нефтебазы в Туапсе обнаружили повышенное содержание сажи в воздухе

По данным издания, эксперты регулярно проверяют уровень содержания вредных примесей в воздухе. Пробы берут в пяти контрольных точках, сообщил телеграм-канал регионального отделения Роспотребнадзора.

«В двух точках выявлены превышения ПДК по наличию сажи. В остальных точках отбора превышения вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлены», — указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре призвали местных жителей быть аккуратными. При возможности лучше не покидать свои дома. В противном случае перед выходом на улицу рекомендовано надевать маски или респираторы. В своих жилищах желательно часто проводить влажную уборку и отказаться от проветривания.

В ведомстве отметили, что при возможности рекомендовано отказаться от курения. Желательно отказаться от контактных линз в пользу очков, ежедневно промывать глаза, нос и горло. В случае ухудшения самочувствия — обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Важно употреблять достаточное количество воды.

Напомним, пожар начался после атаки ВСУ на нефтебазу в Туапсе. Возгорание зафиксировали в емкости для хранения нефтепродуктов.

Ранее жители Новосибирска устроили митинг, чтобы выразить протест против уничтожения исторического наследия и зеленых насаждений в городе.