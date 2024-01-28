ВС России впервые применили в зоне СВО переделанный корабельный бомбомет

Один из военнослужащих РФ рассказал РИА Новости , что бойцы впервые применили в зоне СВО переделанную советскую противолодочную установку РБУ-6000.

После того как корабельная установка была переделана, военные смогли использовать ее для поражения наземных целей в зоне СВО. Она способна запускать снаряды калибра 213 миллиметров. Впервые модифицированную установку советского образца использовали на Артемовском направлении.

Для успешного поражения в снаряды добавили поражающие элементы и взрывчатые вещества. Установка крепится на базу «Урала».

«Идея пришла спонтанно, предложили поставить РБУ (на базу «Урала». — Прим. ред.), поработать не на море, а на земле. Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно», — рассказал РИА Новости один из военнослужащих расчета.

Несмотря на то, что установкой пользовались для поражения наземных объектов только на Артемовском направлении, уже все военные ВСУ знают о ее мощи и с опаской ждут момента, когда российские бойцы применят ее по другим направлениям, рассказал собеседник агентства. По словам артиллеристов корпуса «Север-V», усовершенствование техники помогает военным СВО в решении многих задач.

Ранее политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему именно нынешний год станет судьбоносным для хода СВО. А российский боец Анатолий Кольчинский спрогнозировал, когда СВО завершится.