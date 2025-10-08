ВСУ атакуют Нижегородскую область четвертый день подряд

Во вторник, 7 октября, Нижегородская область подверглась мощнейшей атаке БПЛА противника. В среду, 8 октября, ситуация не изменилась. Над территорией Нижегородской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По данным издания, в аэропорту им. Чкалова вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов. Информация появилась в 5 часов утра. Ограничения сняли ориентировочно в 8 часов утра. По этой причине некоторые рейсы были задержаны. Соответствующие меры принимались для обеспечения безопасности пассажиров.

Во время объявления беспилотной опасности гражданам важно проявить бдительность: зайти в помещение, занять наиболее безопасное место, не подходить к окнам. В случае обнаружения обломков БПЛА рекомендовано обращаться к представителям экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб экс-руководитель из администрации Сургута 44-летний Гиоргий Вешапидзе.