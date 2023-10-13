«Втроем посидели»: Президент Путин рассказал, как отпраздновал день рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, как праздновал свой день рождения в нынешнем году, сообщает агентство « РИА Новости ».

7 октября родился президент России Владимир Путин. В нынешнем году в этот день лидер страны проводил переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Обсуждали важную тему – как осуществить поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Встреча проходила в подмосковской резиденции Путина. Для реализации поставок был проведен большой объем совместной работы.

Президент России уверен, что страны готовы к успешному отопительному сезону. Уже 1 октября были проведены пробные пуски, которые оказались успешными. Решив все рабочие вопросы, нашлось время и для празднования дня рождения.

«Мы с ними (прим. - с президентами Узбекистана и Казахстана) втроем посидели, втроем, сообразили на троих», - рассказал президент России Владимир Путин

Сегодня, 13 октября, глава присутствует на встрече в Бишкеке, где было приято ряд важных документов. Так, стран СНГ сделали совместное заявление относительно требований к созданию нового миропорядка. В свою очередь президент РФ сделал ряд важных заявлений относительно ситуации в Израиле, предложив помощь России.