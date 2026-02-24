Вывих, ушибы и переломы: врачи и 76-летний больной попали в больницу после опрокидывания реанимобиля

В ГИБДД Кузбасса поделились подробностями ДТП с участием бригады скорой помощи, о котором стало известно из соцсетей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Машина скорой помощи перевернулась в результате нарушения правил дорожного движения. Серьезно пострадали еще два автомобиля.

По информации издания, очевидцы массовой аварии делились подробностями в соцсетях. В региональном ГИБДД предполагают, что реанимобиль передвигался с включенными маячками, но не без звукового оповещения. Машина скорой помощи мчалась на красный свет.

«Выехал на пересечение с проспектом Октябрьским на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем», — написано в сообщении.

По данным издания, один из пострадавших — водитель «Ниссан». Он не мог не допустить удара. В этот же момент водитель «Митсубиси» ожидал включения зеленого света. Различные травмы получили трое человек. Бригада скорой помощи возвращалась из поселка Промышленная. 76-летний пациент нуждался в экстренной помощи. Он получил самые серьезные травмы: у него сломаны ребра. Мужчину доставили в кардиоцентр.

По информации издания, в реанимобиле находился фельдшер 2001 года рождения. Предположительно, у него диагностировали вывих колена. У врача 93-го года рождения зафиксированы ушибы. У всех пострадавших подозревают сотрясение мозга. Им оказывают необходимую помощь.

