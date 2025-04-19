Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что американский президент Дональд Трамп должен выполнить взятые на себя обязательства — добиться завершения вооруженного конфликта на Украине, сообщило РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лишить Украину военной поддержки и допустил возможный выход из переговоров. Депутат Шеремет высказал мнение, что американский политик не имеет право не завершить до конца начатое им дело. Собеседник агентства охарактеризовал Трампа как мудрого политика. По его мнению, состоявшийся политик не имеет права показать свое бессилие. Тем более Трамп публично заявлял, что готов способствовать завершению вооруженного конфликта.

«Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж», — отметил депутат Шеремет.

По мнению депутата, в настоящее время украинский президент Владимир Зеленский отвергает любую возможность закончить конфликт мирным способом. Михаил Шеремет считает, что США необходимо ввести против него персональные санкции. По его мнению, Дональд Трамп может принудить главу киевского режима сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Минэкономики Украины хочет вскоре завершить работу над сделкой с США по недрам.