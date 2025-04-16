На Украине заявили о достигнутом прогрессе по сделке с США

Киев и Вашингтон достигли прогресса в работе над договоренностью о полезных ископаемых, а скоро должна закончиться формализация соглашения. Об этом в Facebook* написала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, технические команды двух стран совместно и «очень основательно» поработали над договоренностью. Удалось достичь существенного прогресса, а «юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения». Как заявила Свириденко, представители украинской и американской сторон договорились зафиксировать положительные тенденции в меморандуме о намерениях, а в ближайшее время они готовятся закончить формализацию договоренности.

Ранее стало известно о том, что президента США Дональда Трампа раздражает поддержка, которую главе киевского режима Владимиру Зеленского оказали в Европе после скандала в Овальном кабинете. Об этом факте сообщил пожелавший остаться инкогнито британский чиновник.

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