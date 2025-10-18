Взыскание материального ущерба: юрист рассказал, чем родителям несовершеннолетних грозит зацепинг

Юрист Сергей Измайлов рассказал REGIONS, что российское законодательство предусматривает за зацепинг административные штрафы и уголовную ответственность, сообщил REGIONS.

Эксперт пояснил, что РЖД вправе взыскать материальный ущерб с родителей несовершеннолетних нарушителей. Уголовная ответственность наступает в случае гибели или травм людей.

Омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова ранее предложила удалить из интернета все видео про зацепинг. Юрист Сергей Измайлов поддержал подобную инициативу. Эксперт разделяет позицию, согласно которой материалы о зацепинге являются призывом к нарушению закона. Юрист считает рациональным приравнять распространение подобного контента к запрещенной информации. Важно также внести ясность в некоторые законодательные акты. Например, определить возраст ответственности за нарушение. Для ужесточения необходимо также детализировать состав правонарушения.

«У нас ответственность наступает с 14 лет по отдельным видам преступлений, тогда встанет вопрос, что делать с 13-летними. Тут возможно привлечение к ответственности родителей. Все вопросы должны решить авторы законопроекта», — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток ушел на встречу зацеперов и пропал на четыре дня.