За стобалльников – 100 тысяч: Власти Ставрополя решили поощрять педагогов

В качестве поощрения педагог будет получать премию в размере 100 тысяч рублей за каждого ученика. В регионе отметили, что в нынешнем году увеличилось количество ребят, которые успешно справились с выполнением заданий на ЕГЭ.

24 выпускника набрали максимальное количество баллов – 100. Одна из выпускниц получила 100 баллов по русскому языку и столько же по литературе.

Получать премию учителя начнут уже с 2023 года. Глава Ставрополя Иван Ульянченко рассказал, что поощрение педагогов – это способ поблагодарить учителей за работу и повысить престиж профессии.

О том, как пройдет ЕГЭ в 2024 году уже начали активно обсуждать педагоги и родители. Так, уже выложили образцы заданий, которые придется решать будущим выпускникам. Некоторые темы убрали, но добавили задания на знания того, что спровоцировало СВО, и как проходит спецоперация.

Также в сети появилась информация, что из ЕГЭ пропали вопросы, связанные со знанием классической художественной литературы, что вызвало негодование у общественности.