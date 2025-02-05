«Заблокировали дверь камеры»: в УМВД подтвердили бунт арестантов в изоляторе

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что в изоляторе временного содержания МО МВД России «Тобольский» пятеро граждан, этапированных из Тюмени, заблокировали двери камеры, сообщил nashgorod.ru.

В УМВД подтвердили информацию, которую распространяли СМИ. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля. Таким образом заключенные выразили свой протест. Причина недовольств не уточняется. Сообщается, что заключенные отказались впускать сотрудников и игнорировали призывы открыть двери.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции реагировали по ситуации. Они выбили двери. К бунтующим применили физическую силу, а также специальные средства. Один из арестантов нанес себе резаные раны. Его госпитализировали. Информация о самочувствии мужчины на данный момент не уточняется.

«В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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