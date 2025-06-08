В Брянскую область приехали корреспонденты из других стран, чтобы увидеть грузовики-рефрижераторы с телами солдат украинской армии. Об этом информирует ТАСС, публикуя репортаж с места событий.

В работе задействованы арабские, французские, итальянские журналисты и множественные западные съемочные группы. Также присутствуют представители средств массовой информации из Нидерландов, ФРГ и стран Латинской Америки.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина отложила на неопределённый период передачу останков погибших военнослужащих и обмен пленными, о чем сообщил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, в своих социальных сетях.

Как сообщил он, вчера Российская Федерация осуществила транспортировку первой партии останков военнослужащих ВСУ в количестве 1212 единиц в специальных транспортных средствах, предназначенных для перевозки охлаждённых грузов, в место, которое было согласовано для проведения обмена.

Ранее в Сеть выложили видео сотен замороженных трупов солдат ВСУ в рефрижераторах под Брянском.