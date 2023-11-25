Закрытие КПП Финляндией на границе с РФ не помогает: Еще 55 мигрантов попросили убежище

Пограничный отряд Лапландии сообщает, что в субботу, 25 ноября, 25 человек запросили убежище у правительства Финляндии. Они пересекли границу через единственный работающий пункт пропуска, пишет ТАСС .

Люди пересекали границу Финляндии со стороны России. Они передвигались на велосипедах.

«Люди были из Алжира, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Марокко и Сирии. На пограничном досмотре люди заявили, что просят убежища в Финляндии», - говорится в сообщении пограничного отряда Лапландии

Убежище попросили две женщины и один ребенок. Все остальные заявители - это мужчины.

Между Россией и Финляндией ранее работало восемь пограничных пунктов. Власти Финляндии обеспокоены тем, что со стороны РФ границу пересекает множество иностранных жителей, которые обращаются с призывом дать им убежище. Правительство приняло решение о закрытии КПП. Пункты пропуска закрывались постепенно.

В ночь на 24 ноября функционировать остался лишь один пункт пропуска, который по решению правительства Финляндии работает с 10 утра до двух часов дня. Россияне обеспокоены, что теперь не смогут проведывать своих родственников из соседней страны.

Аналогичные опасения есть и у финнов. Власти Финляндии заявили, что не намерены обсуждать с Россией вопрос работы КПП. Политолог Вадим Сипров рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как РФ должна ответить на подобное нарушение прав ее граждан.