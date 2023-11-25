Закрытие КПП Финляндией на границе с РФ не помогает: Еще 55 мигрантов попросили убежище
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Пограничный отряд Лапландии сообщает, что в субботу, 25 ноября, 25 человек запросили убежище у правительства Финляндии. Они пересекли границу через единственный работающий пункт пропуска, пишет ТАСС.
Люди пересекали границу Финляндии со стороны России. Они передвигались на велосипедах.
«Люди были из Алжира, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Марокко и Сирии. На пограничном досмотре люди заявили, что просят убежища в Финляндии», - говорится в сообщении пограничного отряда Лапландии
Убежище попросили две женщины и один ребенок. Все остальные заявители - это мужчины.
Между Россией и Финляндией ранее работало восемь пограничных пунктов. Власти Финляндии обеспокоены тем, что со стороны РФ границу пересекает множество иностранных жителей, которые обращаются с призывом дать им убежище. Правительство приняло решение о закрытии КПП. Пункты пропуска закрывались постепенно.
В ночь на 24 ноября функционировать остался лишь один пункт пропуска, который по решению правительства Финляндии работает с 10 утра до двух часов дня. Россияне обеспокоены, что теперь не смогут проведывать своих родственников из соседней страны.
Аналогичные опасения есть и у финнов. Власти Финляндии заявили, что не намерены обсуждать с Россией вопрос работы КПП. Политолог Вадим Сипров рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как РФ должна ответить на подобное нарушение прав ее граждан.