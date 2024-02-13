РБК рассказывает об украинском полковнике Вадиме Сухаревском, которого ранее президент Владимир Зеленский назначил заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он вошел в историю Украины, как человек, который нарушил приказ не открывать огонь по ополченцам ДНР и лично сделал самый первый выстрел.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о новых назначениях в командовании ВСУ, в числе которых упоминалась фамилия Сухаревского. РБК делится подробностями его биографии.

«Я дал команду выдвинуться на БТР вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал Сухаревский, его цитирует «РБК-Украина».

Конфликт на Украине в 2014 году становился серьезнее с каждым днем. После беспорядков на киевском Майдане жители Донбасса решили не допустить подобного на своей малой Родине. Игорь Стрелков (Гиркин) создал отряд, под командованием которого собрались ополченцы. В районе Славянска они встретились с украинскими военными.

Киев отдал приказ не стрелять в ополченцев. На тот момент Сухаревский возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады. 13 апреля он нарушил приказ своего руководства и впервые выстрелил в сторону донбасских ополченцев. Начались кровопролитные бои.

Ранее депутат Государственной Думы Олег Морозов рассказал, могут ли кадровые ротации на Украине повлиять на решение России завершить СВО.